盤前財經大事搶先讀2020年04月15日

今日操盤前瞻

台灣 2 月觀光統計

美國 3 月零售銷售

加拿大央行利率決策

法說會：開發金、亞泥、裕融

除權息：大學光

新股掛牌：州巧

美國如何重啟經濟？加州州長率先拋「解封」6 指引

上個月率全美之先下達禁足令的加州州長紐松 (Gavin Newsom) 週二 (14 日) 拋出重啟加州社會和經濟的六項指標，他雖然沒有明確定下復工時間表，但表示將在兩週後評估加州在各方面進展。閱讀全文...

川普：美國暫停資助世衛

美國總統川普週二 (14 日) 宣布，美國將暫停資助世界衛生組織（WHO），批評世衛不但未能控制疫情，還隱瞞事實。閱讀全文...

IMF 大幅下修經濟展望：全球 GDP 萎縮 3% 恐大蕭條來最慘

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (14 日) 公佈最新一期《世界經濟展望報告》 (World Economic Outlook)，預計 2020 年全球 GDP 將萎縮 3%，恐將經歷 1930 年大蕭條以來最慘的經濟衰退。閱讀全文...

上市櫃去年海外、大陸投資雙創新低 獲利逆勢締新猷

金管會昨 (14) 日公布國內上市櫃公司去 (2019) 年海外及大陸投資情形，去年受到中美貿易戰影響，使得上市櫃公司海外、大陸布局雙雙縮手，去年海外投資年增 1557 億元，大陸投資增加 117 億元，雙創歷史新低。不過，在海外、大陸市場的獲利卻都創下史上新高，兩大市場合計大賺 8211 億元。閱讀全文...

國賓收回配息 0.4 元政策 SARS 以來首見不發現金股利

連鎖老牌飯店業者國賓 (2704-TW) 董事會今 (14) 日通過，考量新冠肺炎疫情嚴峻，擬保留現金以充實營運資金，取消原本擬配發每股現金股利 0.4 元，將可省下原預計支出總額近 1.47 億元。閱讀全文...