台商回流獵地效應 3月土增稅成長20% 

2019 年中美貿易、2020 年武漢肺炎，打亂企業在中國的供應鏈，台商鮭魚返鄉潮更為明顯。財政部統計，3 月土地增值稅 85 億元、年增逾 20%，並未受到疫情影響，其中以台中市、桃園市、台北市增加最多；而今年首季土地增值稅年增 7%，台商回流設廠、建商找地的效應仍存在。

觀察今年 3 月土增稅，台中市增加 5.3 億元、桃園市增加 4.7 億元、台北市增加 4 億元，值得注意的是，桃園市工業土地最多，可見台商鮭魚返鄉、獵地設廠的情況仍持續。

業者分析，貿易戰、疫情，加上中國大陸勞動成本增加，日本、美國祭出企業回國政策，台商回流趨勢將成常態之下，未來工業地產市場將獲支撐。

財政部賦稅署表示，今年雖受到疫情影響，但稅收方面同時也有 5G 產業發展、台商產能轉移、境外資金回台等有利因素，對於全年稅收影響，還得看疫情發酵時間長短，以及後續回補效應是否夠熱，能否補足前期所流失的稅收。

以境外資金回台而言，財政部統計至 3 月 14 日止，共 277 件申請、申請金額 721 億元，目前資金匯回申請狀況穩定，平均每日都有一兩件申請案，暫時未疫情影響。