〈IMF降台GDP〉調降到負值 國發會喊話仍可維持正成長

國際貨幣基金 (IMF) 公布最新一期《世界經濟展望報告》，預期今年全球 GDP 將萎縮 3%，甚至將台灣今年經濟成長率調降至 - 4%，對此，國發會表示，IMF 未完整掌握台灣狀況，低估台灣經濟成長率，對此深表遺憾，疫情過後，台灣今年經濟成長率仍可維持正成長。

國發會表示，IMF 未完整掌握台灣狀況，忽略台灣疫情控制得當、政府紓困振興等效益，嚴重低估台灣經濟成長率，台灣疫情控制遠優於各國，且未封城、停工停產，加上台灣對中國觀光客的依賴度降低，預期這波疫情對台灣經濟影響將低於亞洲鄰近國家。

國發會則預估，疫情對台灣今年經濟衝擊約 0.66-1.4 個百分點。

考量疫情衝擊，國發會指出，國內已陸續採取立即可行的短期穩定措施，國發會也提出以投資特別股方式，協助新創短期紓困，並加速今年公共建設執行，估今年度公共建設經費約 5365 億元，如達成率由提升至 95%，則執行量可較去年再增加 966 億元。

國發會表示，台灣經濟有極強韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市也在萬點之上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，相信經濟可維持正成長，在疫情過後，台灣今年經濟成長率將居亞洲四小龍之首，並超越亞洲、全球平均值。