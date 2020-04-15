美股底部訊號出現 準備進場撿便宜

今年以來美股雖因市場擔憂疫情拖累經濟而重挫，一度下跌超過 20% 進入技術性熊市，但在各國聯手狂撒 10 兆美金救市以及美國聯準會宣布無限量購債計畫後，美股底部已似乎逐漸確立。

財富總在危機後重新分配

富蘭克林投顧表示，歷史經驗顯示股市多頭的時間與漲幅遠高於空頭。以 S&P500 指數為例，40 多年來歷經多次金融危機，指數依舊不斷創新高，市場眷顧有遠見的人，勇於危機入市才能享受甜美的投資果實，現在正值市場極度恐慌之際，無論短線抄底或長線佈局，都是危機入市好時機。

重大利空是定期定額長線布局時機

雖然美股底部已逐漸確立，但短期仍不免受到疫情利空干擾，富蘭克林投顧建議投資人採取定期定額或單筆分批佈局，即使短線市場下跌也能加速累積資產，蓄積反彈爆發力！根據歷史經驗顯示，在三次金融危機股市下跌 30% 後開始定期定額投資，長期獲利相當驚人 *。

投資也該量身訂製

每個人的投資目標、資產配置與資金部位不同，富蘭克林投顧特別為投資人規劃「轉機攻略」並推出單筆與定期定額 0 手續費優惠，針對不同的投資情境擬定專屬解決方案，希望協助每一位投資人都能掌握這一波疫情帶來的財富重分配機會。在危機中尋找自己的轉機攻略：https://lihi1.com/SPp7A



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