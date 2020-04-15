疫情籠罩下 美國頁岩油產業危機前所未見

德州油商 Mike Shellman 在石油業經營已有 40 年，無論景氣繁榮或蕭條，始終屹立不搖。不過如今面臨全球油價急劇下跌和儲存滿載，他首度考慮要關閉大部分的生產。

他的 MCA 石油公司今年已經放棄鑽探任何新油井，美國各州的油田也變得安靜。在 COVID-19 (新冠肺炎) 疫情影響下，飛機大多停飛、車輛使用大減，而世界經濟進入衰退，石油需求每日減幅達 3000 萬桶，相當於 30%。

Shellman 指出，他現在甚至無法售出產品。煉油廠和其他買家警告，一旦本月份合約到期，他們可能不再購買石油，或者只會以極低的價格購買。

美國總統川普本週表示，前所未有的減產協議，將有助挽救成千上萬個美國工作。但是油價週二 (14 日) 持續下挫，跌幅接近 10%。市場認為，即使大規模減產，也不足阻止供應過剩。

過去十年來，由於頁岩油帶動的能源革命，使美國成為全球最大的石油生產國。但美國石油期貨在今年 3 月份跌至每桶 20 美元，僅為 1 月份價格 3 分之 1，不到許多廠商生產成本所需價格的一半。

諮詢公司 Rystad Energy 估計，今年全美國將失去多達 24 萬個與石油相關的工作，約占油田原本勞動力的 3 分之 1。

Rystad Energy 頁岩油主管 Artem Abramov 表示，即使 OPEC 減產，岩油生產商也面臨著關井和「整個行業的財務困境」。在某些領域，區域售價甚至可以摔到僅個位數。