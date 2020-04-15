拋開與華航分手陰霾 滙豐自推航空卡提前部署商務、背包客商機

不畏疫情凍結海外旅遊商機，滙豐銀行今 (15) 日宣布推出「滙豐旅人信用卡」主打哩程累積，填補華航聯名卡的缺口，其中無限卡與御璽卡國內消費 18 元可換 1 哩，累積哩程數可兌換包括華航、長榮與廉航在內等 20 家航空公司刷卡金或機票，瞄準商務客與背包客，提前部署航空卡大戰。

滙豐銀行 2010 年與中華航空結盟發行「華航聯名卡」，去年在中國信託積極搶進下，華航最後琵琶別抱，結束長達 10 年合約，為避免卡友大量流失衝擊消金業務，滙豐決定自推新卡，成為花旗、星展後第三家自推航空卡的外銀。

新推出的「滙豐旅人信用卡」一口氣涵蓋無限卡、御璽卡與輕旅卡三種等級，並找來包括華航、長榮與廉航等 20 家航空公司合作，推出哩程兌換方案，標榜哩程兌換不再侷限單一公司、更有彈性。

滙豐銀行表示，無限卡國內消費 18 元一哩、海外消費 10 元一哩，累積哩程可兌換刷卡金或機票；御璽卡國內消費 18 元一哩、海外消費每 15 元 1 哩，卡友可等使用時決定轉換刷卡金或機票，讓哩程數兌換更具彈性。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉坦言，目前海外市場受限疫情而暫時凍結，但國內消費與網路消費仍不受影響，卡友可透過日常消費提前累積哩程數，等疫情結束後就有機會用哩程數兌換機票、享受刷卡訂房優惠等。