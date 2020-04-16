防疫宅經濟助攻！ Netflix市值已超越迪士尼

在新冠肺炎 (COVID-19) 持續威脅下，影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 持續受到投資人追捧，股價於週三創下歷史新高，使其市值超越了迪士尼。

週三 Netflix 股價上漲 3.19%，至 426.75 美元，受惠於宅經濟防疫效應，今年漲幅達 33%，相比同期標普則下跌了 13.5%。

Netflix 股價 (圖片: Google)

Netflix 股價週三漲幅一度達到 4%，來到每股 429.93 美元，創下了歷史新高，將其市值提升至 1877 億美元，超越了迪士尼，成為了美國市值最高的純娛樂公司。

其他串流媒體如迪士尼 (DIS-US) 與 Roku 也競相出現強勁增長，迪士尼訂閱戶激增，Roku 也表示，本季平台播放時間較去年同期增長了 49%。

然而 Netflix 並不像前兩者擁有廣告業務營收支持，儘管近來面對分析師施壓，Netflix 依然固守其主義付費訂閱的收入模式。

Netflix 在今年 1 月份公佈 2019 年季度財報時，該公司預計第一季度營收為 57 億美元，每股盈餘 1.66 美元，付費訂閱人數新增 700 萬人。而華爾街的普遍預期營收為 57.4 億美元，每股盈餘為 1.64 美元。

在 Netflix 將於本月公布財報的前一週，華爾街多家分析師看好該公司在這波疫情下的表現，紛紛喊高 Netflix 目標價。

華爾街看法：

Pivotal Research 分析師 Jeffrey Wlodarczak 週三重申了該股的「買入」評級，並將其目標價從每股 425 美元上調至 495 美元，創下華爾街最高。

Jeffrey Wlodarczak 更將 Netflix 第一季度 EPS 預期從每股 1.66 美元上調至 1.67 美元。他預計本季度新增付費訂閱人數創下 845 萬，到 2020 年底，總訂閱用戶數將接近 2 億。

Stifel 的 Scott Devitt 也重申了該股的「買入」評級；他將 Netflix 目標價從 390 美元上調至 440 美元，她預期該公司將在本季度出現近 1000 萬名新增付費訂閱用戶。

Piper Sandler 分析師 Yung Kim 寫道，谷歌引擎上的關鍵字搜尋，對 Netflix 的搜索量激增，這顯示第一季度美國和國際訂閱戶獲利的潛在增長，加上近期防疫考量，消費者傾向選擇不用外出的娛樂，Netflix 因此成為近期受惠者。

Yung Kim 維持其「優於大盤」評級和 400 美元的目標價。

Cowen 分析師 John Blackledge 重申了該股的「優於大盤」評級，並將目標價從每股 425 美元，上調至 445 美元。

John Blackledge 針對 2500 位消費者進行了一項最新調查，以了解哪些影音平台最收消費者青睞，統計結果顯示 Netflix 使用頻率最高，達到 25.3%，其次是有線電視和廣播網路； 而 YouTube 頻率為 12.1%，其次是 Hulu、亞馬遜 Amazon Prime。