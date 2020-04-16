新冠風暴過後 晶片股怎麼挑？RBC列5大晶片趨勢

新冠肺炎 (COVID-19) 捲起全球經濟風暴，雖然沒有企業能夠逃脫影響，但卻有一些遮蔽強風的地方，投資者也可考慮某些趨勢，待風雨過後許多產業將有與往昔不同的面貌。

RBC 資本公司晶片分析師 Mitch Steves 週三研究報告針對此主題梳理了晶片產業此後的趨勢，他認為近期 5 種趨勢如下：

數據中心需求強勁：美光 (MU-US) 近期股價上漲就凸顯了這點，市場意識到公共雲端業者雲端需求正在上升。 電子設計自動化軟體公司的核心結果健康：零件越來越複雜，有利於 Synopsys (SNPS-US) 和 Cadence Design Systems (CDNS-US) 這一類企業。 商用 PC 和電玩 PC 乘風而上：居家人數眾多，有些人將需要新的筆電。 手機銷量疲弱：此回低迷將重創智慧手機銷量。 半導體設備銷售嚴重遞延。

整體而言，Steves 認為，這些因素結合後最有利 PC 和數據中心業者，他點名美光、Nvidia (NVDA-US) 和 Advanced Micro Devices (AMD-US)。

長期來看，他認為其中一些趨勢會持續下去，但還有其他額外因素正在蔓延：