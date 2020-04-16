疫情重擊半導體 UBS：今年營收估年減1成 明年可望反彈

新冠肺炎疫情重擊半導體產業，UBS 投資研究部表示，今年半導體營收塞然可能較去年衰退約 1 成，要等 2021 年才有機會回升，估年增幅約 15%，看好手機、雲端等相關需求。

UBS 投資研究部今 (16) 日發布對於半導體產業分析，報告內容指出，今年半導體產業營收預測從先前的 4500 億元下修至 4000 億元、年減約 2.9%；明 (2021) 年營收預期將從先前的 5100 億元下修至 4770 億元，但仍較去年同期增加 19.1%。

整體而言，扣除記憶體不計，預估半導體今年營收可能較去年同期減少 8.3%，整體半導體產業營收可望在今年 10 月觸底，但明年可望重啟漲勢，年營收可望較今年增加約 16%。

若剔除記憶體不計，預估 10 月觸底後半導體產業營收可能比去年同期減少約 19%，觸底反彈後預計營收可望反彈回升後，一直到 2021 年 10 月營收年增幅高達 34% 並觸及營收新高頂點。

UBS 表示，新冠肺炎疫情雖削弱終端市場需求，但預估疫情對需求衝擊可能在今年第 2 季達到高峰，影響時程可能一路延燒到第 3 季，值得注意的是，包括手機應用、遊戲與雲端等產業，不僅受影響程度低，甚至可望因疫情推升需求。