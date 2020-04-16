柏瑞投信 榮獲6座理柏台灣基金獎肯定

2020 年理柏（Lipper）台灣基金獎甫於近日公布得獎名單，包括總代理 MFS 全盛在內，柏瑞今年以 4 檔基金，共獲得 6 項大獎肯定 *(表一)。在股票型基金方面，分別由柏瑞亞洲亮點股票基金在「亞太區中小型股票」類別，獲得三年期和五年期的獎項。另外，柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金，在「亞太區（除日本）股票」類別，贏得十年期的獎項。

在債券型基金方面，Lipper 對於柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，展現出投資管理團隊紮實堅強的研究操盤實力，在「環球高收益債券 (當地貨幣)」類別中，一舉拿下三年期、五年期的兩座獎項肯定。這是該基金繼 BENCHMARK《指標》、Asia Asset Management《亞洲資產管理》雜誌之後，今年來所獲得第三個基金評選機構的大獎榮耀 **。

在總代理方面，MFS 全盛以 MFS 全盛全球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)，在「美元平衡混合型 - 環球」類別，獲得三年期的獎項。

「理柏台灣基金獎」今年正式邁入第 12 年，該基金獎項的評選，側重的是基金長期的穩定性，其評鑑標準是以基金長期的「穩定回報」（Consistent Return），也就是經風險調整後的表現，而非絕對績效，來獎勵表彰中長期穩定表現傑出的基金。

救市利多齊發 高收債下檔支撐強勁

近一個月來，受到新冠肺炎疫情和國際油價崩跌的雙重打擊，高收益債市走勢出現劇烈波動。不過，柏瑞投信表示，相較於 2008 年金融海嘯，這次全球主要國家和央行皆採取更為快速、規模更大的貨幣與財政政策，展現齊力救市的強烈決心，不但緩解市場對於流動性不足的疑慮，透過直接注資於企業跟消費者，也可減輕金流與融資成本的壓力，大大降低企業違約的機率，為高收益債市提供了強勁的下檔支撐。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，主要央行 (美、日、歐) 先前已陸續宣布擴張資產負債表的幅度，帶動全球高收益債市從 3 月下旬展開反彈。

而近日 Fed 再宣布擴大原本的 QE 購債標的範圍，納入 3 月 22 日之後由投資等級債 (BBB) 落入高收益債等級(BB-)、且到期日小於 5 年的高收益債，並納入高收益債相關 ETF，這項新政策可望為燃升的高收益債反彈行情，再添柴火。

高收益債評價面 浮現中長期投資契機

此外，根據歷史資料顯示，國際油價雖然起伏不定，但油價與高收益債的關聯度其實有限，並不會主導全球高收益債的長期趨勢。反倒是 Fed 與美國政府不斷祭出的大規模企業紓困及貸款優惠等刺激政策，可確保低利環境能夠維持更長久，並提供更充足的資金流動性，高收債的市場狀況正在逐步好轉。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，目前仍無法準確判斷疫情發展，短期市場仍有波動可能，不過目前高收益債利差水準偏高，已來到不錯的中長期佈局時點(圖一)。而高收益債相對較高的殖利率水準，待市場恐慌情緒降溫之後，高收益債將再度受惠投資人追逐較高收益的趨勢。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立於 2008 年 8 月，為境內成立最早的高收益債券基金 ***，經過金融海嘯等多個重大風險事件的考驗，截至 2 月底的基金規模為新台幣 309 億元。本基金截至 3 月底，約保留 10% 現金彈性，將持續從基本面進行分析，伺機加碼評價面遭錯殺的標的。

柏瑞投信 2020 理柏台灣基金獎得獎基金

資料來源：理柏，2020/4。** 資料來源：指標雜誌，「全球高收益固定收益 - 同級最佳」，2020/1。亞洲資產管理雜誌，「美國高收益 - 3 年期」，2020/1。*** 資料來源：投信投顧公會，境內高收益債券基金，2020/2。

全球高收益債不同利差水準，現在進場後的報酬表現 (非基金報酬)