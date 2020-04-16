羥氯奎寧供給吃緊價格翻漲 旭富本季獲利看增

原料藥廠旭富 (4119-TW) 表示，羥氯奎寧陸續被各國列為新冠肺炎的建議療法，且主要生產國印度禁止出口該原料藥，業界出現供給失衡、價格走揚的情況，公司訂單量也大幅成長，且羥氯奎寧毛利率約 50%，可望挹注第 2 季營運。

羥氯奎寧是 70 多年老藥，主要治療瘧疾，後續才開發出類風濕性關節炎、慢性多形性日光疹、慢性圓板狀紅斑症等適應症。

旭富指出，羥氯奎寧藥物因主要客戶去年調整產線、消化庫存，加上客戶反映需求並未增加，導致該品項去年營收衰退，原預計今年羥氯奎寧藥物營收與去年相當，不過受惠疫情，藥物重新受到重視，世界各國藥廠開始積極購買。

旭富表示，老藥新用風潮掀起後，庫存已被掃光，5 月前會生產新一批 16 公噸羥氯奎寧，其中 3 公噸保留給台灣政府，剩餘 13 公噸超過 20 家藥廠下訂，將以配給方式供貨，全年可望出貨逾 80 公噸。

價格方面，旭富指出，過去平均 1 公噸約新台幣 800 萬元，去年因受到市場競爭影響，價格掉至 600 萬元，不過自疫情爆發後，價格已開始回升，預估 4 月 1 公噸價格上看 1000 萬元。

整體來看，羥氯奎寧毛利率達 50%，旭富受惠疫情、需求量增加及價格走揚，該產品毛利率可望超過 50%，並帶動整體營運表現。