【群益投顧】前夜美股回檔、台積電法說在即，週四台股量縮下跌

一、盤勢分析

美股道瓊周三下跌逾 400 點，拖累台股開低，早盤一度下跌約 130 點，隨後台、韓股市同步從早盤低檔持續攀高，鴻海 (2317) 與南韓指數一度翻紅，台積電也從低檔逐步走高，帶動大盤收斂跌幅，一度僅下跌 20 餘點。今日盤面以疫情受惠概念的生技醫療股表現最為強勢；電子次產業則以石英元件股表現最強勢，加高 (8182)、晶技(3042) 強攻漲停，台嘉碩(3221)、希華(2484)，盤中也有 5% 上下漲幅；5G 概念的 PCB 股，亦表現相對強勢。

二、盤勢預估

電子資金持續 parking 在產業趨勢明朗的 5G 概念族群做輪動，但已有賣壓轉增態勢，從石英元件股晶技 (3042) 連日飆漲，可看出部分資金移轉與做短的心態；非電主軸雖仍在泛防疫概念股，但從 4 月初以來，疫情受害概念的航運、觀光輪流反彈，健身器材買賣商力山 (1515) 近四個交易日更強彈逾 27%，可看出基期輪動在主流股漲多之後，逐漸被市場重視的態勢。近期資金持續在疫情受惠概念族群打轉，資金主軸在醫療器材相關；WHO 調動資源、於全球進行四種 COVID-19 潛在藥品臨床實驗，包括美國藥廠 Gilead 研發的「瑞德西韋」(remdesivir)也是實驗藥物之一。雖然瑞德西韋 COVID-19 在大陸臨床實驗，以大陸疫情目前控制良好、無法找到符合資格的病患加入實驗於 15 日決定暫停，不過 Gilead 本身對瑞德西韋進行重症患者的臨床實驗，預估 4 月底就能取得初步數據，而症狀中度的患者實驗，預定 5 月取得臨床結果。Remdesivir 已被視為治療新冠肺炎的有力藥物。中化生 (1762) 表示，著手於 Remdesivir 製程研發，歷經月餘，日前已完成實驗室製程開發；成功合成 3 批 1.60+1.55+1.58=4.73gm；純度為：99.72%。中化生母公司中國化學製藥 (1701) 也具備將原料藥研發成最終產品製劑之能力及 PIC/s GMP 生產藥廠，有能力銜接執行「瑞德西韋」製劑生產。三月下旬大盤反彈以來，電子次產業 5G 概念族群，以 PCB 族群為領漲主軸，包括散熱股、網通股等，皆表現相對相對大盤強勢。不過從領漲指標金像電 (2368)4 月以來轉趨剛檔震盪，今日轉由整理 2 個多禮拜的博智(8155) 強漲，結構上顯示，該族群上檔逐漸面臨相對增強的賣壓；而博智的強漲，也折射出階段市場關注的另一產業趨勢”伺服器、資料中心”相關概念。PCB 廠博智 (8155) 為仁寶轉投資的利基型 PCB 廠，主攻多層數、高利基型產品，以應用別來看伺服器占比高達近七成；市場法人看好今年雲端、資料中心等需求不淡，該公司今年營運仍有望優於去年。博智三月營收 2.64 億元、月增 4.8%、年增 94.75%，累計前三月營收達 7.4 億元、年增達 82.91%。

三、強勢股

電子：

矽統 (2363)、晶技 (3042)、博智 (8155)、京元電子 (2449)。

非電子：

中化 (1701)、豪展 (4735)、力山 (1515)、恆大 (1325)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據