〈群益期貨〉減產還救不了石油市場嗎？

台灣證券市場個股的漲跌停是 10％，也就是一支股票一天的最大震幅是 20%，你應該很難想像一檔個股每天的波動 (震幅) 都是維持或接近 10% 以上。

從 3 月 6 日 OPEC + 會議因俄羅斯只同意延長減產，深化減產 150 萬桶 / 日未達成共識，3 月 7 日沙特計劃自 4 月開始大幅增加原油產量，並大幅降低對亞洲、歐洲及美國等國外市場的原油價格，折扣幅度創二十年來最大，被市場視為是自殺式的石油運動，沙特表示如有需要將再增加產量，而且在短時間內有能力增加 200 萬桶 / 天的產量，石戰戰序幕正式被掀起，也掀起了高波動的油價，參照輕原油近月期貨每日振幅圖，3 月中旬以來每天波動在 10% 之上，這不打緊，要緊的是輕原油期貨是洐生性商品，加上槓桿之後，刺激度爆表。

這幾天幾則和油價有關係的新聞：

OPEC+、G20 能源部長馬拉松會議 4/13 日終於達成協議，在墨西哥不願配合大幅減產（配額減產 40 萬桶 / 日）, 只同意減產 10 萬桶 / 日，OPEC + 達成自 5 月 1 日起為期二個月減產 970 萬桶 / 日的協議，７月起減產 800 萬桶 / 日。

沙特阿美下調 5 月亞洲輕質原油定價，下調 4.2 美元 / 桶, 上調美國輕質石油定價, 上調 3 美元 / 桶，維持歐洲定價不變。

IEA 原油月報 2020 年全年全球每日需求量估減少 930 萬桶 / 日，油價再出現１字頭，IEA 估 4 月減少 2900 萬桶 / 日，5 月及 6 月需求分別減少 2600 萬桶、1500 萬桶 / 日，從數據看來配合 OPEC + 及非 OPEC 減產 6 月才可望達成供需相對平衡的狀態。

川普指示能源部開放戰略石油儲備（SPR）。

川普考慮原油減產措施，政府考慮向美國原油生產商提供資金，希望他們將原油保留在地下，不要開採出來，以緩和供應過剩的問題，但因為頁岩油井關閉再重啟，耗費資金龐大，因此如果沒有政府的支助，頁岩油商應該是不太可能配合的，能源部現在已起草一項數十億美元援助計劃。

俄羅斯 5/1 日起下調石油出口關稅 38.4 美元，至 6.8 美元，下調幅度高達 760%，這則訊息反應雖然 OPEC + 自 5 月 1 日起達成減產 970 萬桶 / 日的協議，4/14 沙特宣佈 5 月定價，沙特阿美下調 5 月亞洲輕質原油定價，上調美國輕質石油定價，維持歐洲定價不變，面子賣給川普，但還是維持亞洲及歐洲市場的競爭，因此布油相對西德洲油可能會轉弱。

從上述的新聞發掘幾個關鍵問題：

1)OPEC + 達成減產協議，但自 5 月 1 日才開始減產，那 5 月 1 日以前呢？放任，愛怎麼產就怎麼產嗎？

2) 非 OPEC 中美國的態度很關鍵，4 月 14 日美國能源監管會議，決定德州頁岩油商是否減產，方向上是要減產，但 4 月 21 日再開會，一個問題是不減產，儲存空間的問題，川普已指示能源部開放戰略石油儲備，但空間也是有限的，另一個問題是錢的問題，頁岩油井一旦關了再重啟，不是按一個按鈕就解決的，關鍵在錢，川普政府考慮向美國原油生產商提供資金，希望他們將原油保留在地下，有錢一切好辦事。

3) 雖然 OPEC+、非 OPEC 都喊著要減產，競爭與合作中選擇了合作，但是沙特宣佈下調５月亞洲輕質原油訂價、沙特大幅調降石油出口關稅，合作與競爭並存，看是在那一個市場，亞洲還是兵刄相見的。

4) 疫情導致原油的需求急凍，EIA 公佈最近一期原油庫存大增 1924.8 萬桶，IEA 月報 4 月、5 月、6 月全球需求分別減少 2900、2600、1500 萬桶 / 日，配合 OPEC + 與非 OPEC 的減產協議推算，原油的供需平衡最可能的時間是在６月。

5) 輕原油價差的變動，近月合約表現相對遠月合約弱勢的結構沒有改變，這也反而短期需求不振、供過於求狀況，參考之前的文章，「從 2008 年金融海嘯歷史的原油市場崩跌看 2020 年油市」。

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