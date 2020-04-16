〈萬泰科攻醫療領域〉結合半導體濺鍍技術推抗菌材料 打進國內汽車及代工大廠

連接線束廠萬泰科 (6190-TW) 跨入醫療領域，旗下銀嘉科技結合半導體與紡織技術，生產真空濺鍍銀銅鈦抗菌 (ACT) 材料，目前應用在空氣濾網，也已經打進國內知名車廠以及代工大廠，鎖定廠辦、車用等公共空間防疫需求。

張銘烈透露，目前 ACT 材料已經打進國內知名汽車品牌，使用部分車款的空調設備中外，疫情爆發以來，也獲國內代工龍頭下單，加裝在中國廠區的空調；此外，也正在與美系空氣清淨機品牌合作開發新品。

張銘烈認為，疫情下大家會重視群聚感染的風險，醫院病房、學校教室、公共建築、大眾運輸系統、飯店等公共空間的抑菌需求將持續成長，有助抗菌材料加速導入濾網產業。

銀嘉科技總經理張嘉原解釋，利用濺鍍技術開發的抗菌材料，同時複合多層三種薄膜材料銀、銅、鈦，除了利用銀優異的抗菌特性外，加入銅材料可降低病毒傳染的活性。

張嘉原指出，目前 ACT 材料已經由 SGS 證實，對於金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌、大腸桿菌、多重抗藥性金黃色葡萄球菌 MRSA 等有效抑菌達 99.9%，也透過國際機構驗證，對於 H5N1 亞型禽流感病毒活性值有效下降 500-1000 倍，可以有效降低病毒感染活性。