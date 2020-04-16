元石油ETF條款拍板 期貨信託基金豁免清算暫行至9/30

國際油價跌跌不休，元大 S&P 原油正 2ETF 近期平均淨值頻頻跌至不到 2 元，再度逼近下市門檻，金管會今 (16) 日宣布，將增訂期貨信託基金（ETF）清算標準規定的「豁免條款」，在 9 月 30 日前，若基金資產淨值受到國內外經濟金融情勢變化影響，以致有重大波動，經核准後，可不受 30 個營業日下市清算限制。

受新冠肺炎病毒衝擊，市場波動劇烈，同時也造成石油價格走低，元大 S&P 原油正 2ETF 在 3 月下旬，因連 3 天淨值平均低於 2 元，面臨下市命運，當時金管會考量市場短線過度波動，將「連續三個營業日基金淨值連續低於 2 元」的下市規定放寬至「近 30 個營業日淨值平均低於 2 元」，但統計從 3 月 20 日以來該基金淨值都低於 2 元，下市危機又拉警報。

元大 S&P 原油正 2 ETF 目前尚有超過 7 萬個投資人，由於疫情衝擊的「非戰之罪」，為顧及投資人權益，金管會今天宣布期貨信託基金清算的豁免條款通案。

金管會表示，鑒於近來肺炎疫情影響，國內外經濟金融發生短期劇烈波動，以致基金淨資產價值異常波動，衡量疫情影響國際金融市場發展情勢及投資人權益保護，已同意期貨公會建議的「暫時性豁免規定」，符合條件的期貨信託事業，可以向金管會申請，在 9 月 30 日前都可豁免基金單位淨資產價值跌幅達一定比率須清算的限制。