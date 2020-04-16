浩鑫轉投資暄達醫材產品需求爆發 Q2效益浮現

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 去年轉投資暄達醫學，跨入醫療器材領域市場，其主要產品氣墊床、負壓器等多項專利，已在美國、歐盟取得醫療認證，受到新冠肺炎 (COVID-19) 在歐美爆發，相關產品供不應求，浩鑫表示，暄達近期持續趕工生產，也加開產線，效益將在第 2 季浮現，可望抵銷電子產品衰退的壓力。

浩鑫去年 11 月投資暄達，目前持股比重約 70%，受惠疫情帶動急單湧現，業外轉投資收益可期，但疫情干擾相關認證也往後遞延，原預期第 1 季拿到日本醫療認證，延至第 2 季，巴西等地醫療認證也順延。

據了解，暄達每年營收約落在 3-4 億元、稅後純益 6000-7000 萬元。

本業方面，浩鑫指出，中國深圳廠受疫情影響有限，但主要歐美客戶正因疫情而封城，造成物流運輸遞延，第 1 季整體表現低於預期，合併營收 4.84 億元，季減 31.3%、年減 38.53%，預期相關遞延訂單將在第 2 季陸續出貨。

另外，浩鑫近年從傳統代工轉變成 IOT 營運商，推出 KIOSK、Panel PC、BOX PC 等產品，打入歐洲、美國市場，浩鑫表示，同樣在疫情干擾下訂單遞延，但客戶需求仍在，仍看好是今年營運動能。

展望今年，浩鑫表示，第 2 季、下半年營運仍需觀察歐美疫情，不過去年轉投資魯茲 (Lutz)、暄達效益逐步發酵，其中暄達在疫情中營運逆勢成長，有助減緩衝擊，去年營運也轉虧為盈，今年將力拚優於去年。浩鑫去年稅後純益 400.9 萬元，每股純益 0.01 元，終結連五年虧損。