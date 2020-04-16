瀚宇博現增募集13.32億元5月底完成 將償還銀行借款

瀚宇博 (5469-TW) 舉行的現增案，將在 4 月 23 日除權，公司今 (16) 日公告，現增股將以每股 36 元發行，募集 13.32 億元，預計 5 月下旬完成募集，瀚宇博也是今年首家進行市場籌資的 PCB 廠，定穎 (6251-TW) 將緊接在後，現增案預計 6 月後除權；瀚宇博現增案募集資金，將用於償還銀行借款。

瀚宇博 3 月營收在伺服器相關應用挹注之下，達 35.32 億元，月增 67.53%，年增 6.47%，創 6 年來同期新高；第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；瀚宇博估，第二季營收可望重返百億元，優於 2019 年同期 108 億元。

瀚宇博表示，近期明顯感受 NB 需求，主要是因遠距市場興起，消費者開始急添 NB 或 PC，江陰廠主力生產 NB 及 PC 板，稼動率已回升至優於過去淡季水準，將反映在 4 月營收。

瀚宇博近年致力優化產品組合提高附加價值，運用原有擅長 NB 應用板基礎，以高階商用機種及電競應用板為目標，隨著 5G 發展引發資通訊革命，帶動網通週邊運用，網通占比逐步拉升，公司目前開發的高層數伺服器應用板，已逐步成主力產品。

瀚宇博產品面應用分散，包括 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，市場分佈上，PC 占比重 39%，網通占 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準。