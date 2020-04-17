居家防疫食物囤積需求升 咖啡豆期貨價格飆漲

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，各國政府皆採取嚴格的封鎖措施，並下令民眾進行居家防疫，由於消費者擔憂疫情恐將導致食物短缺問題，因此紛紛搶購及囤積物資，並促使咖啡豆價格於近日來持續攀升，合約到期日為 5 月的紐約阿拉比卡咖啡豆期貨價格，在過去一個月來已上漲了超過 15%。

咖啡豆期貨價格走勢 (圖：CNBC)

由於肺炎疫情導致投資人不安情緒升溫，並造成國際股市的動盪，咖啡價格亦於過去幾個月以來波動劇烈。咖啡豆期貨價格於 2 月 5 日跌至每磅 0.97 美元，為 2020 年最低點，隨後於 3 月 25 日上漲至每磅 1.29 美元，自低點大幅反彈了 30%。

大宗商品交易商 Marex Spectron 的 Maximillian Copestake 表示，肺炎疫情導致消費者支出萎縮，且市場對於其他大宗商品的需求量，如：金屬及石油等，皆因疫情的衝擊而大幅下滑，但是，消費者對於咖啡的需求卻並未減少，因此促使咖啡價格的攀升。顯示儘管民眾減少了外出喝咖啡的頻率，但卻將此消費行為轉為在家中進行。

另外，在供應鏈層面，雖然各國政府所採取的封鎖措施，導致企業及工廠被迫關閉，並造成許多商品的供應鏈中斷，但 Copestake 指出，由於咖啡等食物的生產活動，被視為是具有必要性的經濟活動，因此相關供應鏈所受到的衝擊較小。

雖然疫情對於咖啡的生產影響較小，但由於封城措施導致交通道路阻斷，預期咖啡的運輸將會是較大的問題。

Copestake 表示，咖啡價格於未來的走勢變數較大，而在疫情受到控制之後，各國將會解除封鎖措施，屆時民眾的消費習慣也將有所改變。

Copestake 認為，由於消費者在疫情期間囤積了大量的咖啡，因此在疫情獲得紓緩之後，民眾將傾向在家消耗庫存，因此，短期間將可能減少對於咖啡的購買，並造成咖啡豆價格的回跌。