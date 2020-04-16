晶電、欣銓等4企業加碼投資台灣172億元 擴新廠、導入自動化產線

投資台灣事務所今 (16) 日再通過 LED 磊晶廠龍頭晶電 (2448-TW)、半導體測試大廠欣銓 (3264-TW)、全智科技、誠遠科技，參與台商回台、根留台灣方案，共加碼超過 172 億元在台灣擴建新廠、投入自動化生產，累計投資台灣三大方案帶動 433 家企業約 9627 億元投資，創造 79184 個就業機會。

經濟部表示，LED 磊晶廠龍頭晶元光電過去幾年持續投入研發，今年順利切入 Mini-LED 相關應，考量未來 Mini-LED 新應用趨勢、配合終端客戶要求，晶電決定斥資 54 億元將大部分 Mini-LED 產能建置在台灣，中國廠區也因應客戶需求有小量產能的規劃。

晶電規劃在今年到明年上半年間，利用中科、南科現有廠房新建及改建高規格無塵室，擴大智慧自動化產線，打造高階產品生產基地，此次投資預計可增加約 150 個工作機會。

半導體測試大廠欣銓也將投入逾 62 億元擴建廠房、購置機器設備，並招聘 80 名優秀的本國半導體及 AI 自動化人才，針對現有廠房進行產線擴充升級，建構積體電路晶圓及成品測試自動化與智慧化。

另一方面，全智科技深耕無線通訊系統相關半導體測試服務，因應新冠肺炎加速數位經濟發展腳步，並迎接 5G、物聯網驅動半導體產業應用商機，全智計畫斥資逾 49 億元擴建竹科廠房、持續投入自動化製造，提升核心競爭力，估可創造 115 個工作機會。

經濟部進一步指出，誠遠也參與根留台灣方案，將投資逾 6 億元在新竹廠強化 IC 測試產能設備，也因應中國復工與產能充滿高度不確定性，配合客戶分散風險調整生產布局，提高台灣產能，預計招募 69 名本國人才。