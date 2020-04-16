〈台積電法說〉若美政府擴大對華為限制 劉德音：短期營運將受影響

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，對於美國政府將進一步擴大對華為的限制，董事長劉德音表示，若美國政府改變相關規則，台積電短期將受影響，但長期來看，供應鏈將重新調整並取得平衡。

先前持續傳出，美國政府將進一步加大施壓力道，對企業出貨華為採取更嚴格規則，可能擴大限制力道，如將源自美國技術比例限制標準降至 10%，或修改外國直接產品規定，要求使用美國晶片製造設備的外國廠商，須獲美方批准，才可出貨晶片給華為。

外資估算，現行定義下，技術含量規範不包括設備，台積電來自美國技術含量不到 5%，但若將含有美國技術含量的設備納入計算，台積電源自美國技術比重就會提升至 17%；若美國政府改變規則，恐使台積電受影響，

對此，劉德音表示，美國半導體產業寫了很多信給政府，盼能不要改變規則，雖然目前結果還未出爐，但若美國政府改變規則，將影響美國半導體產業，台積電也研擬過各種情境，短期內營運將受影響，將與客戶進行動態性合作，採取適當措施，降低對營運的影響。

不過，劉德音認為，長期來看，在大趨勢持續下，供應鏈將重新調整，並取得平衡。財務長黃仁昭會後也補充，若單一客戶占比變小，其他屬於同樣應用市場的客戶，占比可望提升，此事件對台積電的影響，就有機會慢慢趨於平衡。

至於是否評估在美國建廠的議題，劉德音表示，始終都有評估在美建廠的可能性，但包括成本、供應鏈、人員等，都是考量因素，仍在進行長期規劃，不會因為肺炎疫情，就改變目前對在美建廠的態度。