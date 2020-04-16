新iPhone SE問世 外資點名4家台廠為主要受惠者

蘋果發表新款 iPhone SE 上市，美系外資點名，晶圓代工台積電 (2330-TW)、鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、組裝代工廠鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) ，將成台系供應鏈主要受惠者。

美系外資指出，新 iPhone SE 顯示器採用 4.3 吋 LCD 面板、鋁框外殼及玻璃背蓋，並採用 Touch ID 指紋辨識，鏡頭則是前後各一顆，後鏡頭具備光學防手震 (OIS) 功能，前鏡頭則未支援臉部辨識 (Face ID)。

此外，新 iPhone SE 處理器，採用與 iPhone 11 系列相同的 A13 晶片，電池則與 iPhone 8 相同；記憶體部分，RAM 容量為 3GB，同樣分為 64/128/256 GB 儲存規格，售價分別為 399/499/599 美元，共有黑、白、紅三種顏色可選擇。

美系外資認為，台積電依舊全額吃下處理器晶片代工訂單，鏡頭則由大立光 (3008-TW)、玉晶光均分，下游組裝代工預計由和碩拿下 50% 的訂單，鴻海拿下 45%，剩下 5% 由緯創 (3231-TW) 負責。

美系外資預估，新的 iPhone SE 第 2 季銷量可望達 900 萬支，不過，受疫情影響，全年預估 2000 萬支，處於市場共識的 2000-2500 萬支低標。

至於 iPhone 12，美系外資重申，蘋果可望在 9 月下旬推出 6.1 吋的版本，但 5.4 吋、6.7 吋的版本可能會延後 1-2 個月推出，預計下半年 iPhone 12 的出貨量將達 6800 萬支。