網安專家：Zoom資安威脅不斷 推漲微軟股價

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情全球肆虐，企業積極採用各項視訊軟體進行遠端會議，資安問題卻成為最大隱憂，資安專家表示，拜企業追求隱私和安全性保障之賜，微軟的 Microsoft Teams 視訊會議和團隊協作平台使用率大增，微軟 (MSFT-US) 股價也跟著水漲船高。

網路安全公司 Herjavec 集團創辦人兼執行長 Robert Herjavec 週四 (16 日) 說：「微軟的 Microsoft Teams 視訊會議和團隊協作平台的使用率在企業間相當普及，我想這是為何微軟股價表現如此出色的原因。」

微軟股價週四上漲 3%，以每股 177.04 美元作收，儘管微軟股價比 2 月份的高點低約 7%，但今年為止，微軟累計漲幅達到 12.2%，相比之下，標普 500 指數今年以來下滑約 13%。

微軟股價 (圖片: INVESTING)

Microsoft Teams 是微軟雲端辦公室服務 Office 365 功能之一，該服務還包括最常見的 Word 和 Excel。

Herjavec 表示，因應疫情，他的公司近期都已開始使用 Microsoft Teams 作為居家辦公的主要會議軟體。他解釋道，公司起初是想使用 Zoom，因為公司所有客戶都使用 Zoom，然而 Zoom 的資安問題相當嚴重，他們便改選擇微軟。

隨著疫情越趨嚴峻，數百萬人居家遠端工作，Zoom 的使用量也跟著急劇增加，用戶對象不再僅限於企業，還擴大至學校與私人聚會上，但隱私問題也日益擴大。

Herjavec 的網安公司專為企業提供防護產品與服務，他指出，自從疫情爆發後，網路病毒攻擊與安全漏洞激增，他稱這次疫情為網路駭客創造了「黃金時代」。

除了微軟的 Microsoft Teams，他們公司也注意到思科 (CSCO-US) 旗下的視頻會議服務 Webex 有愈來愈多人使用。

Herjavec 認為視訊會議服務的需求，會持續到新冠肺炎危機結束。

同樣在週四當日，微軟宣布與美國 NBA 達成協議，NBA 將使用微軟的雲端服務 Azure，並將從 2020-21 球季開始全面採用微軟 Surface 平板電腦，來強化球迷的線上體驗。