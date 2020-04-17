完全抵消！美國11年來就業增長僅4週近乎於零

美國失業問題攀升，勞工部公布最新失業金請領人數達 524.5 萬人，累計前三次失業報告，美國過去四週失業人數已來到 2202.5 萬人，僅略低於 2009 年 11 月的經濟大蕭條以來新增的就業人數的 2242 萬。

僅僅四週的時間，美國就幾乎完全抹去這 11 年來所有就業增長。

這代表，只需 41.7 萬人就能讓金融危機以來新增的非農就業人數化為烏有，而市場認為這一數值相當容易在本週超越。

金融危機以來就業新增數和 4 週來失業金請領人數 (圖片: CNBC)

市場預估，這樣空前的失業速度，將在五週內抹去超過十年來的新增就業人數。

Principal Global Investors 分析師 Seema Shah 指出，儘管上週失業人數較前一週有所改善，但金融危機以來的新增就業已被抹去大半，且失業報告中並不包含零工，顯示美國勞動力流失程度恐怕比實際嚴重。

她補充說：「市場可能低估下半年的經濟隱憂，儘管政府正努力解除防疫的封鎖措施，但階段性開放經濟，將加劇企業和家庭的財務能力、抑制需求，拖累經濟復甦之路」

失業救濟金初領人數走勢 (圖片: CNBC)

最新的非農就業報告顯示，3 月份就業人數暴跌 70.1 萬人，這是自 2010 年以來首度下滑，也是自 2009 年 3 月以來的最嚴重跌幅，失業率自半世紀低點 3.5% 躍升整整一個百分點，至 4.4%。