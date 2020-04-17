疫情打亂供應 博通：客戶下單請提早半年

博通 (Broadcom)(AVGO-US) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 大流行打亂全球供應鏈，經濟封鎖政策對生產和物流構成挑戰，客戶若要訂購零組件，交期需要六個月。

《彭博》報導，博通銷售副總裁 Nilesh Mistry 在標註為 4 月 13 日的致客戶信件中表示，馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓的經濟封鎖政策，導致當地停工或營運大受限制，「空運和海運不再可靠，延誤情況頻傳，收費也愈來愈高」。

博通是從手機到資料中心硬體等多種產品的重要零組件供應商，交貨延誤的可能影響整個供應鏈，甚至導致某些公司受矚目新產品延後上市。博通拒絕對此報導置評。

博通的無線晶片客戶包括蘋果公司 (AAPL-US)、三星電子。該公司是網路交換器晶片龍頭，從思科 (CSCO-US)、華為到亞馬遜 (AMZN-US)，許多大型設備製造商都使用博通的產品。

博通未在信中具體說明延遲交貨的產品有哪些，也未提到從下單到交貨正常需要多久時間。

博通股價週四收盤小漲 0.33%，盤後續漲逾 3%。

博通股價走勢。(來源: Google)

博通在 3 月 12 日撤回年度營收預測，並表示受到疫情影響，短期內的財務展望黯淡。執行長陳福陽 (Hock Tan) 當時向投資人說，雖然基本面需求依然強勁，第 1 季也未受到打擊，但他無法判斷前景，全球市場業務「缺乏可見度」。

博通上週在向主管機關申報的發債文件中，也向投資人透露全球供應鏈有一部分受到干擾，例如馬來西亞已封鎖所有非必要業務，而伯通在當地有一處主要倉庫、一些產線和測試承包商，主要倉庫雖然正常運作，但大多數供應廠商和服務合作夥伴的設備都暫時停工。

博通說，如果這些關廠時間拖長，可能會把產線和測試服務轉移到其他國家，或許最終會導致公司部分產品零組件短缺。

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