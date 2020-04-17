疫情衝擊大於預期 台灣高鐵啟動二階段減班 減幅擴大至18.5%

台灣高鐵 (2633-TW) 近期受新冠肺炎疫情衝擊大，今 (17) 日再次宣布減班計畫，自 5 月 18 日啟動第二階段短期班表，預計由第一階段的每周減少 41 班，再減少 147 班，總計共調減 188 班，調整後每周提供 828 班次的旅運服務，較原本每周 1016 班減少 18.5%。

高鐵 2 月起運量明顯減少，統計 3 月運量年減幅多達 40%，導致營收已連續 2 個月創新低紀錄。

為因應旅運量大幅下滑，高鐵日前已宣布自 4 月 18 日起進行短期班表調整，周末離峰時段取消 41 班車次，占目前每周總班次 1016 班約 4%，實施至 6 月 21 日端午節疏運前。

此次則是經審慎評估旅客需求後擴大減班，總計兩階段共調減 188 班，調整後每周提供 828 班次的旅運服務，減幅達 18.5%。

不過，高鐵強調，調整後通勤時段多數班次仍予以保留，可充分滿足旅客通勤需求，並於尖峰時段每小時提供 6 班次列車、離峰時段也維持每小時提供 3 至 4 班次列車的旅運服務，一旦疫情好轉、運量回升時，有望提前恢復原班表。