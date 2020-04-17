尚未擺脫疫情打擊 中國首季房地產開發投資年減7.7%

中國週五 (17 日) 官方發布數據顯示，2020 年第 1 季，中國的房地產投資比去年同期下降 7.7%。

數據顯示，今年第 1 季，中國房地産開發投資 21963 億元人民幣，年減 7.7%，降幅比 1-2 月份收窄 8.6 個百分點。其中，住宅投資 16015 億元，下降 7.2%，降幅收窄 8.8 個百分點。

(圖表取自統計局官網)

房地產市場一直是中國成長的重要推動力，但在今年 1-2 月新冠肺炎疫情升溫之下，中國經濟陷入數週的停滯狀態。2020 年前兩個月，房地產投資下降了創紀錄的 16.3%。

中國國家統計局發布數據指出，按建築面積計算，房地產銷售額比在今年首季年減 26.3%，降幅比 1-2 月份收窄 13.6 個百分點。其中，住宅銷售面積下降 25.9%，辦公樓銷售面積下降 36.2%，商業營業用房銷售面積下降 35.1%。

(圖表取自統計局官網)

同期，中國房地產開發商募集的資金下降了 13.8%，而 2020 年 1 月至 2 月下降了 17.5%。

官方公布的 3 月份房地產開發景氣指數 (簡稱「國房景氣指數」) 為 98.18，比 2 月份提高 0.78 點。