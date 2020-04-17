感謝Fed購債吧！美高收益債單週淨流入創歷史新高

隨著聯準會 (Fed) 與白宮的救市方案快速出爐，截至 4 月 15 日當週，美國垃圾債券投資基金出現歷史新高的 76.6 億美元資金流入，聯準會計畫購買垃圾債，正促使市場投資人快速湧入垃圾債基金。

根據 Refinitiv Lipper 數據顯示，這是本月連續第三週資金淨流入，其中包括先前截至 4 月 1 日當週創下的 71 億美元歷史前高紀錄。

高收益債單週淨流入創歷史新高 圖片：Bloomberg

Penn Mutual Asset Management 基金經理人 Greg Zappin 表示：「你可以感謝聯準會，因為高收益債與美債利差大幅收窄了約 300 個基點，市場對新債發行保持開放，因此我對資金流入一點都不感到驚訝。」

在新冠肺炎 (COVID-19) 對經濟造成嚴重破壞之際，各國政府推出的經濟刺激計畫也正令風險性資產受益，根據彭博巴克萊美國高殖利率公司債指數，截至週三，高收益債與美債利差已收窄至 740 個基點，先前 3 月 23 日時，利差曾經達到 1100 個基點，創 2008 年金融海嘯以來的最高水平。

Refinitiv Lipper 數據顯示，投資級債券基金也自 2 月份以來首次出現淨流入，流入量為 58 億美元，另外，槓桿貸款基金則流入約 3000 萬美元，是自 1 月份以來的首次淨流入。

受惠於聯準會先前在 4 月 9 日時宣布，作為新冠肺炎危機期間支持中小企業計畫的一部分，聯準會將購買高收益債和高收益債 ETF 基金，評級為 BB-/Ba3 的債券符合購債資格，且只要在 3 月 22 日時評級至少達到 BBB-/Baa3，也就是投資等級的最低一檔，亦符合聯準會的購債資格。

Diamond Hill Investment Group 投資組合經理 John McClain 說道：「現在，我們知道投資級債券市場，以及一定程度的高收益債市場，已經獲得了聯準會明確的支持，我認為將有更多的資金流入價差產品和風險資產。」

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