印度央行意外調降逆回購利率 注資1兆盧比促進銀行放貸

印度央行 (RBI) 週五 (18 日) 意外調降逆回購利率，同時宣布向市場注入 1 兆盧比 (約 130 億美元) 資金，以幫助影子銀行和小額貸款機構紓解流動性壓力，期望藉此提振經濟。

印度央行繼 3 月 27 日調降逆回購利率 90 基點之後，週五 (18 日) 印度央行決定再將逆回購利率下調 25 個基點，至 3.75%，至於上個月已削減 75 基點的基準貸款利率則維持於 4.4% 不變，印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，自上月召開緊急貨幣政策會議以來，印度部分地區經濟和金融環境急遽惡化。

Shaktikanta Das 表示：「在政府財政支出和央行實施各種流動性措施後，銀行體系的超額流動性大幅增加，為了鼓勵銀行將盈餘資金應用於經濟生產部門的投資及貸款，故央行決定下調逆回購利率。」

印度央行將透過針對性的定向長期回購操作，向中小型非銀行金融公司、影子銀行和微型金融機構提供 5000 億盧比資金，將來若有需要得以再上調資金規模。

另一項特殊的再融資操作總額達 5000 億盧比，主要為農民、中小型企業和房屋部門提供貸款。其中有 2500 億盧比給予國家農業和農村開發銀行，1500 億盧比給予印度小型企業開發銀行，並給予國家住宅銀行 1000 億盧比。

隨著經濟降溫，印度央行過去幾季對於貸款抱持謹慎態度，且這種擔憂又因為近期企業活動崩潰而加劇。根據統計，過去三週內印度眾家銀行平均留存了 4.36 兆盧比，突顯系統中的多餘資金規模。

Das 引述國際貨幣基金 (IMF) 最新全球增長預測，稱印度為少數幾個有望於 4 月 1 日起的財政年度中，維持 1.9％正增長的國家之一，且增長率為為 G20 經濟體中最高。他認為印度將在下一個財政年度以 7.4% 的速度成長，有望實現大幅經濟增長。

國家公共財政與政策研究所的 NR Bhanumurthy 教授表示：「今天央行所做的基本上是為某些生產部門提供緩衝機制，尤其是建築、中小型企業或以及農業部門，這也會大大提振金融和銀行產業。」

Edelweiss 首席經濟學家 Madhavi Arora 也表示，央行可能需要採取更具針對性的財政和貨幣政策，並觀察疫情帶來的下行風險繼續做出調整。