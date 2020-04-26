六角：疫情重擊救餐飲良方妙藥是減稅、商場降租

面對新冠肺炎疫情重創餐飲業，即便是經營體質優異的六角 (2732-TW) 也大喊有些吃不消，六角董事長王耀輝和執行副總王麗玉指出，台灣商場相對強勢，期盼商場降租，為餐飲業者爭取一點生存時間，也呼籲政府給予減稅空間，將有助餐飲業累積更多能量，並在疫情過後快速成長。

台灣商場相對強勢，王麗玉說「中國是疫情發生開始直接減租」，分析其可能原因在於，作為地主的大房東不願意降價，使二房東百貨商場也難有調整空間，六角仍呼籲商場此次可順應市場需求降租，給予餐飲業一點喘息時間。

王耀輝看減稅是餐飲業直接利多

對於政府紓困案陸續出爐，六角董事長王耀輝認為「不用給我們錢」、「發消費券或是補助外送，其實僅是杯水車薪」。餐飲業現在面臨的是艱困經營環境，若政府在放寬延後繳稅後可進一步推減稅，「減稅是直接利多」。

王耀輝估算，對六角而言，減稅 1% 約是營業額的 15%，由於國內餐飲持續往集團化發展，若政府可給予空間，勢必有助餐飲業累積更多能量，並在疫情過後快速回穩，進一步帶動就業。

王座積極調體質 部分店點將逐漸轉至街邊

六角旗下有王座國際餐飲擁有多個代理品牌和自有品牌，如段純貞牛肉麵、杏子豬排和大阪王將，店點多座落於百貨商場內，王麗玉坦言「受影響相對手搖飲大，且要調整較困難，重中之重就是將對六角影響降到最低」，但台灣事業體不裁員不縮編、甚至是零現金流的最壞狀況下，現金部位尚可支撐 2 年。