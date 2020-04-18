〈熱門股〉零售二大天王富邦媒、寶雅股價創高 百貨股王爭奪戰激烈

百貨二大高價股富邦媒 (8454-TW) 和寶雅 (5904-TW) 近期營運絲毫不受新冠肺炎疫情衝擊，甚至在防疫需求暢旺和宅經濟發酵下，業績逆勢成長，激勵股價衝高，寶雅日前衝破 500 元大關寫新紀錄後拉回，本周續漲 7.7% 至 466 元；富邦媒則周漲 6% 至 451 元，本周一度寫下 481.5 元的新天價，雙方正持續上演百貨股王爭奪戰。

富邦媒 3 月合併營收衝上 52.24 億元，月增 5.47%，年增 33.46%，不僅創同期新高，更創單月次高，僅次於去年的雙 11，推升第一季合併營收 151.06 億元，年增 28.72%，創同期新高。

進入第二季後，隨著上半年最大檔期母親節將至，富邦媒統計，近期母親節彩妝保養買氣噴發，專櫃化妝品預購會業績成長多達 5 倍。

法人指出，由於實體店消費版圖持續遭電商侵蝕，網購長期成長空間仍大，富邦媒股價再挑戰高點可期。

寶雅是連鎖美妝生雜店龍頭，第一季合併營收達 42.66 億元，年增 12.36%，並創單季新高紀錄，法人看好寶雅在北台灣持續拓展六代店，尤其競爭同業美華泰關閉 10 家門市，有助提升市占率。

另一方面，寶雅規劃今年將加快連鎖五金品牌寶家的展店速度，全年目標增 25 家至 30 家，屆時達到經濟規模後轉盈可期，成長空間受法人期待。