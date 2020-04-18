網路女皇疫情報告：危機中善用科技的企業將大放異彩

著名網路趨勢分析女皇 Mary Meeker 週五 (16 日) 表示，在這波疫情中，善用網路科技的企業將能在當前危機中大放異彩。

每年以發表《網路趨勢報告》(Internet Trends) 馳名的 Mary Meeker，週五就新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟活動、消費者行為和網路科技的影響，發表一份長達 29 頁的報告。

她認為以下企業在這波疫情中表現最好：使用雲端科技經營業務的企業；以及銷售生活必需品的業者，包括能輕鬆透過網路聯絡，並協助其他公司提高效率，且在社群媒體上形象良好的企業。

這種從「離線」轉型為「線上」的動能，適用於餐廳、商店、線上教育、醫療服務供應商和軟體公司，雖然此趨勢已經存在一段時間，但疫情爆發加速企業轉型。

這些隨需求而開通的隨選服務業者，在疫情當中表現好壞不一，可說是幾家歡樂幾家愁。Uber 和 Lyft 等共乘服務如今在銳減的乘車需求中掙扎，Airbnb 亦因為全球旅遊人數下滑而承受重擊。

不過食品外送服務的 Instacart 和 DoorDash 近來需求卻激增，並積極招聘員工，他們認為外送與快遞服務將在這段非常時期，獲得永久性的市占率。

Meeker 還認為，隨著疫情的擴大，科技在健康和醫療領域將扮演更重要的角色。「遠距醫療」(telehealth) 能讓人們在家中獲得必要照護，能連上網路的監控設備也有助於改善醫療品質，「且我們注意到自動化 (automation) 和人工智慧 (AI) 的重要性。」

報告指出，「危機警醒我們，當前的醫療衛生人力資源已經捉襟見肘，同時，自動化將持續推動醫療保健領域的發展，致力於減少工作量，並提高資料收集的品質。」