〈熱門股〉台灣最大新藥授權案 中天、合一股價雙創兩年來新高

中天生技 (4128-TW) 旗下合一 (4743-TW) 本周啟動台灣最大新藥授權案，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，吸引資金駐進，合一連拉 2 根漲停，週五 (17 日) 收在 38.15 元；母公司中天同樣也帶量上攻，合一、中天股價均寫兩年多來新高。

合一本周與丹麥皮膚醫學藥廠 LEO Pharma(利奧製藥) 簽署異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 的全球獨家授權協議，簽約金與里程碑金達 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，包括授權案簽約金 4000 萬美元及里程碑金 4.9 億美元。

集團總裁路孔明表示，FB825 將再美國、中國進行臨床試驗，其中合一生技負責在美國執行異位性皮膚炎 2a 期臨床試驗，預計 2021 年上半年完成；中天上海將在中國執行過敏性氣喘 2a 期臨床試驗，預計今年上半年送件、2022 年下半年完成試驗；LEO Pharma 則將於兩項臨床試驗後，承擔後續藥物開發。

據法國藥廠賽諾菲報告指出，第一個被核准的異位性皮膚炎生物新藥，就是賽諾菲所開發上市的新藥 Dupixent，在美國主要市場中，僅有 3% 病患接受 Dupixent 治療，不過該藥去年全球銷售額達 21 億歐元 (約新台幣 600 億元)，且賽諾菲認為，該藥的銷售值上看 100 億歐元，路孔明指出，顯示異位性皮膚炎藥物治療需求，尚未被滿足。