〈報稅教戰手冊〉搞懂今年上路的四大報稅新制 小資族也能輕鬆省稅

5 月報稅季將屆，今年報稅有四大新制調整，包括新增長照扣除額、薪資所得核實減除、調高基本生活差額，以及放寬無謀生能力親屬扶養認定標準，不妨趁報稅前趕緊準備資料，才能輕鬆省稅。

長照扣除額 定額扣除讓居家照護者也受惠

為減輕民眾照護身心失能者的負擔，且為了讓自行居家照護者也能享有減稅優惠，今年新上路的長照扣除額採定額制，符合資格者每人每年可享 12 萬元扣除額。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總王瑞鴻表示，只要是符合衛生福利部公告，需長期照護的身心失能者，不論是委託長照機構照護、聘請看護，或是由家人自行照顧的，不必另外檢附費用憑證，都能享有長照扣除額。

但要注意的是，長期照顧特別扣除額有「排富條款」，包括：減除幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額後，適用稅率 20% 以上者，納稅義務人選擇股利與盈餘以 28% 單一稅率分開計稅者，基本所得額超過扣除額 670 萬者，只要符合前述條件之一，都無法適用長照扣除額。

「名模條款」上路 高所得者直接受惠

俗稱名模條款的「薪資所得核實減除費用方案」修正薪資所得計算方式，受薪階級可選擇「薪資所得特別扣除額」定額 20 萬，或是職業所必需的專用服裝費、進修訓練費及職業工具等三項支出，核實減除薪資費用。

瑞鴻表示，如果選擇核實減除者，除了支出費用必須與勞務有直接關聯外，每個項目最多可減除該職業薪資收入的 3%。

但要注意的是，以「名模條款」規定來看，必須年薪超過 222 萬以上，而且三項支出金額皆超過限額者，選擇核實減除比較划算；如果是年收入 50 萬的上班族，選擇核實減估算總共可減除金額僅 4.5 萬元，選擇定額減除的薪資扣除額較有利。

基本生活費差額改變

王瑞鴻指出，今年納稅者本人、配偶及申報受扶養親屬，每人不得課稅的基本生活費調增為 17.5 萬，配合今年新增長照特別扣除額，因此基本生活費的比較範圍，改為「免稅額、標準（列舉）扣除額、身心障礙特別扣除額、幼兒學前特別扣除額、儲蓄投資特別扣除額、教育學費特別扣除額、長期照顧特別扣除額」之合計金額。

放寬「無謀生能力」扶養親屬認定標準

王瑞鴻指出，過去納稅義務人列報扶養未滿 60 歲的直系尊親屬、20 歲以上未就學的子女或兄弟姊妹的條件必須是「無謀生能力」，而無謀生能力定義必須是領有身心障礙手冊、殘障手冊，或是年收入低於免稅額之直系尊親屬。

今年報稅將放寬符合「無謀生能力」扶養親屬免稅額的認定，從原本年收入低於免稅額 8.8 萬才能列報，改以基本生活費 17.5 萬為標準，且無論是否領有身心障礙手冊或殘障手冊，只要是適用長照扣除額的親屬也可以被認定為無謀生能力。