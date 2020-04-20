〈國泰金經濟調查〉股市樂觀指數上揚 疫情爆發以來首度好轉

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 4 月國民經濟信心調查結果，新冠肺炎疫情持續蔓延，不過，全球政府陸續推出刺激政策，使得民眾股市樂觀指數上揚至 - 35，為疫情爆發以來首次好轉。

政府推出刺激政策使景氣展望跌勢趨緩，然大額消費與房地產市況仍趨保守。國泰金表示，國發會最新公布的 2 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標微升，景氣穩健，全球主要國家與台灣接連實施貨幣寬鬆與鉅額財政刺激政策，4 月景氣現況與展望樂觀指數滑落至 - 82.1 及 - 51.4，民眾對景氣展望跌勢趨緩；民眾薪資上漲預期指數走低至 - 25.3，比起 3 月的 - 12.1 大舉腰斬，創 78 個月以來低點。

此外，大額消費意願指數下滑至 - 40.8，比起 3 月的 - 27.1 更為保守，賣房意願指數亦降低至 - 57.5，亦低於 3 月的 - 46.8，顯示政府雖積極振興經濟，民眾對大額消費行為與房地產市況仍趨保守。

國泰金進一步指出，近期全球各國與台灣政府積極推出各項刺激政策以緩和疫情負面衝擊，依據 4 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值下降至 2.1%，略低於 3 月的 2.2% 估值，認為經濟成長率會達到 2% 以上的民眾減至 50%，也比 3 月的 68% 下滑，等於有約半數民眾擔憂 GDP 恐難保 2。

民眾對於 2020 年平均通膨預期值走低至 0.77% ，略低於 3 月的 0.79%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則維持在 77%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

民眾避險情緒仍在，但主要國家救市措施已提振股市樂觀情緒，國泰金表示，美歐等主要國家推出規模空前的貨幣寬鬆與財政刺激政策，台股跟隨歐美行情反彈，據 4 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至 - 35，優於 3 月的 - 41.2，為疫情爆發以來首次好轉，然風險偏好指數持續下滑至 - 9.6，比 3 月的 - 6.9 更低，顯示疫情尚未明顯趨緩前民眾避險情緒仍在。