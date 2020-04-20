電商業前景佳 網家大規模釋近300名職缺

看好電商產業發展潛力，台灣最大電子商務集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (20) 日宣布，即日起大規模釋出近 300 名職缺，包括 IT 技術開發、產品企劃、影音編輯、行銷企劃、大數據分析、經營管理和運籌物流管理等職務，並首度推出「電商新鮮人 MA 儲備幹部計畫」，全力培養電商人才。

網家執行長蔡凱文表示，Internet 是屬於年輕人的產業，希望持續招募正向積極且樂於接受挑戰的年輕人加入，借重網路原生世代快速學習和活躍的社交媒體能力，追求創新發展的可能性。

為培育電商優秀人才，蔡凱文指出，今年除了一般職缺招募外，網家首度推出電商新鮮人 MA 儲備幹部計畫，提供專業訓練課程和輪調實習，以加速養成電商管理專才，打造年輕電商產業。

此外，網家也將持續與全台近 30 所大學實施產學合作計畫，提供各類科系全年度實習機會，歷年來已有近 50% 實習生留任成為正職。

網家目前擁有近 1900 名員工，其中 35 歲以下員工超過 1100 人，且主要集中於電子商務事業、技術 / 大數據兩大部門，蔡凱文強調，為致力打造友善職場，網家提供優於業界水平的福利制度，除了優於勞基法的休假，還有語言學習獎勵金、不定期推出員購優惠及福委活動等內容，未來也將制定更多元的福利辦法。