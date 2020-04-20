〈群益期貨〉油價殺紅了眼 選擇權結算再補一槍 現在是油比水便宜的時代

最近開車在路上怎麼都會覺得車子變多了些，疫情影響使人們改變交通習慣，再加上便宜的油價，加滿油千元有找，簡直比礦泉水還便宜，使得開車族紛紛出籠。

油價從今年年初川普下令空襲巴格達造成伊朗第二號人物身亡，之後伊朗展開報復行動，西德州輕原油在見到 65.65 的高點後，隨即一路走跌至今。中間歷經二月中旬川普下令美聯航暫停往返中國航班至 4 月 24 日、3 月 7 日美鐵暫停往返華盛頓特區和紐約部份路線，並持續到五月底；3 月 8 日沙特大幅降低亞洲、歐洲及美洲等國外市場的原油價格，並計劃自 4 個月起大幅增加原油產量，造成油價瞬間閃崩；3 月 12 日川普對歐洲航線發出禁飛令、4 月中旬 OPEC + 與 G20 能源部部長經過馬拉松的會議終於在 4 月 13 日達成於 5 月 1 日起減產 970 萬桶 / 日的協議，但西德州輕原油在見到 28.36 的短期高點後，加以新冠疫情拖累原油需求，又展開新一波的跌勢，最低跌到 14.47 美元一桶，跌幅高達 49%，累計自今年高點以來的跌幅高達 78%。

歷史總一再重演並呈現出驚人的相像程度，我們可以從歷史學到寶貴的經驗，並做出更正確的判斷及選擇。上週 4/16 是 5 月西德州輕原油選擇權最後交易日，選擇權進入價內者將轉為期貨部位（如果保證金足夠的話），也就是說，原本 Sell Put 在油價大跌過程中已經損傷慘重，選擇權結算後被轉為期貨多頭部位，再＂殺多＂一次，這種感覺就如同勝利的一方在清理戰場時，發現有敵人手指頭動了一下還沒死，於是再掏出槍補上兩槍，亦如金融市場冷血的一面，更是歷史提供我們的借鏡。

在多頭被徹底洗臉後，籌碼就變得相對乾淨。上週川普開始考慮原油減產措施，政府可能向美國原油生產商提供資金，希望他們將原油保留在地下不要開採，以緩和供應過剩的問題，但因為頁岩油井關閉再重啟，耗費資金龐大，因此如果沒有政府的資助不太可能配合。美國能源部現已起草一項數十億美元援助計劃，若有美國頁岩油商配合減產、籌碼又徹底被洗淨，原油或許較有機會能起死回「升」了。

註：每個月的 25 日往前推三個交易日為西德州輕原油期貨到期日，再往前推三天為選擇權最後交易日。

圖：2009 年 1 月合約西德州輕原油每日價差曲線變化圖 每一條線代表一天，隨著到期日接近，近月合約逆價差愈來愈大，這是標準的選擇權結算後再殺多的案例。

免費體驗全球最大外匯市場，1 分鐘就擁有（立即開通）：

https://fx.capitalfutures.com.tw/event/index?sid=X00002#reg

群益期貨自媒體官網：

https://media.capitalfutures.com.tw/index