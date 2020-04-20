協助資安防護 宏碁雲架構提供中小企業檢測服務

新冠肺炎 (COVID-19) 影響全球產業經濟活動，企業為降低疫情影響，進行人員管制、異地辦公，推升遠端視訊會議、教學需求大增，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁雲架構 (acer eDC) 今 (20) 日宣布，將提供中小企業免費檢測服務，協助企業早期機房服務 (Data Center) 建置。

宏碁表示，疫情讓企業調整營運模式，透過網路遠距模式需求爆量，加速企業將資料及系統移轉至雲端，在轉換過程中，企業在日常中就須做好營運不中斷 (BCP) 演練外，也要提升企業內部、雲端服務時的資訊安全防禦部屬。

根據 iThome 統計資料，以重大資安風險來看，員工疏忽、欠缺資安意識以及惡意程式，占企業資安風險比例達 57.1%、47.6%，宏碁指出，對中小企業而言，資安防護與管理，因預算或人力有限，相對缺乏。

宏碁進一步表示，在防疫階段，宏碁雲架構將免費提供中小企業雲動者 AirsecQ 勒索病毒風險檢測服務，可提供弱點掃描、木馬檢測及勒索病毒風險檢測等功能，檢測相同網段內電腦開啟服務的狀況，並瞭解企業內可能遭受勒索病毒攻擊的風險狀況。