〈寶齡富錦法說〉中研院快篩試劑裝置 總座：已取得抗體樣品 目標可達商品化

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (20) 日召開法說會，針對中研院日前公告新冠肺炎快篩試劑招商，總經理江宗明證實，已收到抗體樣品，目標是商品化。

江宗明表示，已收到中研院快篩試劑抗原樣品，將抗體打造成可量產產品，不過後續銷售與國外市場布局，主控權都在中研院。

江宗明指出，政府機關的專業在研發前端，如找出抗原、抗體等，而寶齡過去有診斷相關技術，加上已建立完整技術平台，因此將抗原商品化較有優勢。

江宗明認為，新冠肺炎疫情延燒全球，目前僅有疫苗可抑制疫情，但疫苗最快還需要 1 年才會上市，因此快篩試劑成為當前最重要的防疫措施，找出病毒抗原檢測，是市面上最主要的方法之一。

此外，抗原檢測至少具備四大條件，包括不能檢測出偽陰性、靈敏度高、最好能 10-15 分鐘快速檢測，及售價能落在 10-20 美元的親民價格。

中研院日前研發出 15 分鐘抗原檢測裝置與血清抗體檢測裝置，並公布第一輪招商，其中在抗原檢測裝置方面，共七家業者入列，分別為寶齡、泰博 (4736-TW)、東耀、台塑生醫、亞洲基因、普生及瑩芳，預計經過二到三輪評選篩選合作廠商，最快上半年量產並進軍國際。