看疫情衝擊 四大連鎖觀光餐飲巨頭精神喊話開藥方

大型連鎖飯店和餐飲經營者今 (20) 日共同召開線上記者會，老爺酒店執行長沈方正建議，將疫情造成的經營空檔轉為學習的時間，雲朗集團總經理盛治仁則正面看待，不要浪費一個好的危機，「這個疫情會改變很多事情」，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益則說，成功不是第一個出發的，而是最後一個倒下者。

沈方正直言，服務業場域無來客時「士氣很低落」，因此，建議相關從業人員，將疫情時期看成是學習的好空檔，如學習英文，並透露自己最近平均 2 天讀一本書。

盛治仁則表示，這波新冠肺炎疫情來的又快又急，觀光飯店業處在海嘯第一排，過去台北市住房率都是 80-90%，現在僅剩 10-20%，還有個位數，是從沒見過的狀況。

然而，這次的疫情會改變很多事情，盛治仁表示，最近首次嘗試線上買菜，是以前不會做的事，相信接下來也會有很多公司嘗試過數位體驗後，將檢討各種內部作業流程。

盛治仁強調，千萬不要浪費一個好的危機，當所有人都面臨相同的危機，如何處理調整，可決定危機過後的體質，應拿出最正面積極的態度因應，並呼籲，灰色的黑暗時代人們更應該互相關懷。

盛治仁也建議，由於大部分中小企業面臨租金、人事費用等急迫壓力，政府要以更急迫方法協助所有受衝擊的業者。

cama 現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長何炳霖則說，疫情推升了數位化的浪潮，例如視訊會議已是數位化的開始，並將促使異業合作，近來 cama 和百貨公司內的麵包店正討論合作推出完整的外送產品。

何炳霖強調，蹲低等待未來機會，是整個國家和每個人都要面對的挑戰。

戴勝益表示，成功不是第一個出發的，而是最後一個倒下的，現在觀察到的嚴重狀況是小企業已倒掉 2 分之 1，呼籲政府要趕快想辦法讓中小型商家趕快恢復活力。