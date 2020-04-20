國巨VS晶電 能買第一為何要買第二?

台股第一季營收雖可能相較預期要佳，但第二季受到歐美疫情擴散影響，部分企業第二季財報堪憂。萬寶週刊王榮旭分析師表示，疫情隔離讓宅經濟題材發酵，推升筆電、平板需求，相關供應鏈可望打敗疫情利空、股價逆勢走高。

第二季歐美需求急凍 筆電、平板受惠情需求逆勢大增

萬寶週刊王榮旭分析師表示，1 到 3 月營收已公布出來，市場開始聚焦第一季財報，在中國 3 月復工的情況下，估計第一季財報不至於太差，對股價下檔形成了支撐；但第二季之後歐美市場急凍，第二季財報恐怕就不會太好看。

本週進入 4 月下旬，法人轉向布局 4 月營收及第二季業績能打敗歐美疫情利空的族群，筆電以及平板供應鏈就成法人佈局對象，第二季受惠居家辦公、遠距教學等宅經濟的效應，筆電、平板出貨暢旺，4 月投信就罕見大買筆電代工大廠廣達 (2382-TW) 以及和碩(4938-TW)，各 6000 以及 5000 多張，筆電對物料需求大幅提升，CPB 大廠定穎(6251-TW)、瀚宇博(5469-TW)，也因為產品不少是出貨供應 NB 的需求，都見到法人介入的影子。

被動元件、Mini LED 後市看好

萬寶週刊王榮旭分析師指出，NB 佔被動元件的需求也高達二成，使得目前已經吃緊的被動元件庫存天數更有壓力，不排除 Q2 再調漲產品價格。被動元件二哥華新科 (2492-TW) 在上周法說會也直言，4 月到 5 月的產能因為筆電相關需求明顯增加而滿載，部分訂單能見度已達第三季，NB 或因疫情而旺季提前，但下半年 5G 手機需求可望接棒，今年被動元件的業績可望逐季升溫。

國巨 (2327-TW) 是兩岸最大被動元件廠商，也是全球最大的電阻廠，目前受全球疫情影響，需求能見度雖然有限，但亞洲各主要製造商庫存都處於歷史低點，供應吃緊以及漲價效應，受惠程度最高的還是龍頭股國巨。

而居家上班帶動 IT、NB 等監視器產品的需求，晶電 (2448-TW)4 月接單狀況不錯，估計第一季是全年營運的谷底，業績也可望逐季向上。

晶電提高今年資本支出到 60 億，高於往年的 25~35 億，以衝刺 Mini LED 產能。疫情雖然影響 Mini LED 螢幕更換的時間，但 Mini LED 背光螢幕的顯示效果媲美 OLED，功耗及成本卻低於 OLED，並且 Mini LED 可以解決 OLED 在中大尺寸良率低的問題。今年雙 A 及微星，已經推出搭載 Mini LED 的筆電，估計蘋果 NB 以及 iPad，採用 Mini LED 只是時間問題。

而 Mini LED 開發重點在於如何提升製程良率藉以降低成本，晶電是 Mini LED 的領導廠商，有較高的技術提升良率，是 Mini LED 商機爆發的領先受惠者。法人從 3 月股災以來就持續默默買進，最近晶電股價已經漲回疫情利空前的高點，股價已經開始在反應未來 Mini LED 的商機，後市值得大家追蹤。

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