〈寶齡富錦法說〉消毒產品兩岸需求增+運動保健新品 助今年營運

寶齡富錦 (1760-TW) 總經理江宗明今 (20) 日表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，中國消毒產品需求量提升，已將台灣技術搬至中國小量試產，同時，也切入運動市場推保健品相關，有助今年營運。

據中國官方規定，工廠若須生產消毒劑、消毒器械、衛生用品等用品，必須申請「消字號」認證才得以生產出貨，江宗明指出，受疫情影響，醫院對消毒產品需求量大增，寶齡中國珠海新廠已取得消字號認證外，台灣消毒生產系統也已遷移至新廠。

總經理特助丁爾昆補充，中國消毒產品還在初步試產、試銷階段，先銷售至醫院、診所等，視後續市場銷量狀況，再評估與大型連鎖通路藥局合作，目前營收貢獻不大，法人看好，隨著疫情趨緩後，會陸續推出衣物、口腔等消毒新品，可望成為寶齡在中國發展的第 2 隻腳。

江宗明表示，看好亞洲運動市場每年是以倍數成長，台灣一年就有 700 場馬拉松、中國逾千場，天氣炎熱的泰國一年也舉辦 1000 場，旗下運動產品保含保健食品與藥膏等，去年底推出後，每月銷售量穩定成長，預計今年第 2 季下旬將陸續推出新品，目標將市場擴大至中國、韓國及東南亞等地區。

至於腎臟病新藥拿百磷，江宗明指出，目前在中國進行人體臨床收案，雖然受疫情影響，收案時程遞延 1-3 個月，不過既有的病人吃藥仍保持一定進度，整體數據不會有太大影響。