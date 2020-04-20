白宮持續加碼財政刺激 美元存在高估可能？

為應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，美國政府持續加碼財政支出，面臨財政惡化窘境，日經預估美國債務佔 GDP 比率將超過二戰時期水準，並考驗著美元信譽。

目前全球各國抗疫支出總計約為 8 兆美元，佔全球 GDP 的 9%，其中有 2.3 兆美元來自美國，使得美國政府預算赤字和債務平衡高於 2008-2009 年金融危機時期水平，國際貨幣基金 (IMF) 也估計，美國預算赤字佔 GDP 比率將在 2020 年達到 15.4%，遠超過日本的 7.1% 和歐元區的 7.5%。

美國預算赤字佔 GDP 比率持續擴大 (圖：日經亞洲評論)

若情況加劇，美國債務佔 GDP 比率有望達到 131%，超過二戰後的 119%。

美國債務佔 GDP 比率恐將達二戰以來最高水平 (圖：日經亞洲評論)

疫情爆發後，Fed 為緩和經濟衝擊而祭出無限量 QE，政府債務水平因此提升，自 Fed 3 月中決定恢復 QE 後，至今已購買價值 1.3 兆美元的債券，目前美國 10 年期政府公債殖利率仍徘徊在 0.6% 左右，為歷史最低水平。

儘管部分經濟學家認為央行在做正確的事，沒有理由對此感到恐慌，但隨著美國負債攀高，投資人對於美元走疲的警覺性則越來越高。

Whiz Partners 執行副總裁 Naoki Iwami 指出，如今已有大量美元流通在金融市場，在美國印了那麼多美元鈔票後，美元不可能繼續維持堅挺。

此外，日經指數小組發現美國預算赤字惡化將導致美元高估。根據當前數字，美元價值為 1 美元兌 110 日圓，外匯市場則為 1 美元兌 107 日圓，日經認為，當每個國家惡化的財政情況被計入美元價值時，日圓兌美元匯率將跌至 93 日圓。

(圖：日經亞洲評論)

日經認為，美元信譽取決於大規模的財政刺激措施是否導致 V 型復甦，若經濟持續萎縮，美元和美國公債將大幅貶值。