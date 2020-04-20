晶技本季毛利率可望站穩3成 法人估EPS 1.02元

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 公布 2020 年首季稅前盈餘 3.03 億元，依照晶技 3 月有效稅率 12.04% 計算，稅後純益 2.66 億元，每股純益 0.86 元，法人估晶技第二季每股純益將上看 1.02 元。

依照晶技公布自結顯示，2020 年首季月營收逐月成長，且毛利率呈現逐月攀高，單月毛利率由 1 月的 27.6% 攀升到 2 月的 30.3%，3 月並進一步攀高到 30.69%；首季營收 21.51 億元，年增率 32.55%，毛利率 29.96%，較去年同期大增 9.04 個百分點，稅後純益 2.66 億元，年增 2.41 倍，每股純益 0.86 元，也超越去年旺季水準。

法人估，晶技第 2 季平均單月營收將達 8 億元，季成長 11%，較去年同期成長 23%，毛利率估站穩 30% 水準，稅後純益 3 億元，每股純益為 1.02。元。

晶技每股擬配 2.5 元現金，公司日前法說會上指出，薄型化及車用產品將為開發的重點產品，今年資本支出估為 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。

晶技今年春節寧波廠沒有停工，第 1 季接單、營收逐月走高，3 月營收受惠手機、NB、平板及 IoT、網通應用訂單持續湧入，加上蘋果 EMS 廠復工大舉下單、備價及拉貨，單月獲利衝高。