日本國際工具機展傳將停辦 上銀一招應對

兩年一度的日本國際工具機展 (JIMTOF) 、規模全球第三大，受肺炎疫情影響，傳出今年將取消不辦理，使台廠減少新品曝光與洽談新訂單的機會。上銀集團總裁卓永財表示，世界要大變化，心態須調整，少了一次新品展出機會，行銷活動須更積極。

日本國際工具機展為展出規模為全球第三大，上屆 (2018 年) 邁入第 29 屆，共有 1085 家廠商參展，參觀人數約 15 萬人次，其中，台廠共有 79 家工具機廠與零組件業者參展，包括上銀 (2049-TW)、東台 (4526-TW) 與高明等，台廠參展家數與使用攤位均創新高。

今年日本國際工具機展原定 12 月 7 至 12 日在東京開展，然而，受肺炎疫情影響，傳出將取消不辦理，卓永財表示，沒有辦展，就少一筆參展費用，也是少一次展出新產品的機會，行銷活動勢必得更加積極。

對於近期工具機市況，業者日前表示，工具機銷往歐美地區占比超過 6 成，中國約 3 成，隨著中國製造業陸續復工，估需求將在第 3 季顯現，第 4 季可望恢復正常交貨，但歐美疫情疫情尚未和緩，客戶生產幾乎停擺，上半年出口與營收恐難逃衰退。

而工具機業日前也向政府喊話，由於經濟部對艱困企業紓困，資格認定為營收衰退 5 成以上，但工具機暨零組件公會表示，去年才因美中貿易戰受重傷，營收還要減少 5 成才能獲紓困，條件太嚴苛，對此，經濟部長沈榮津則回應，將降低工具機業紓困門檻，採專案考量，營收衰退幅度考慮放寬至衰退 3 成即可獲紓困。