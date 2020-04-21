〈永固將上市〉整合產業鏈 拚5年內重慶主城區市占攀升至2成

混凝土廠永固 - KY(5546-TW) 預計 5 月下旬掛牌上市，展望未來，董事長簡國釧表示，目前在中國重慶主城區市占率約 5-6%，未來將透過與上游產業合作，完成水泥廠與礦山併購，提升市占，並往四川、貴州等周邊城市發展；法人則估永固在 3-5 年內，在重慶主城區市占率將提升至 2 成以上。

簡國釧表示，永固在重慶主城區預拌混凝土市場市占位居前五大，除第一大中國國企公司市占逾 20% 外，包含永固等其他供應商市占約落在 6-8%，考量目前營運規模、資金運用，仍將著重在中國重慶市場，將透過整合上游產業發展，擴大市占。

展望未來，簡國釧指出，規劃透過與水泥廠、礦山的併購，提升自身上下游整合能力、市占率，評估在市占達 15-20% 時，就會往重慶以外城市發展，其中配合中國一帶一路政策，往四川、貴州、雲南、寮國等東南亞國家發展，並選擇策略合作夥伴，進軍中東、歐美市場。

簡國釧進一步表示，混凝土產業屬於特許行業，進入門檻高，加上混凝土是零庫存管理，加上住宅、交通等基礎建設為市場剛性需求，而主要據點重慶又是西部大開發、中國一帶一路政策下重點發展區域，預期相關基礎建設需求將持續成長，但材料成本、水泥供需仍可能影響未來營運表現。