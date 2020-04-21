〈雙鴻法說〉中國對手崛起+單價下滑 下半年手機市場競爭白熱化

雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申今 (21) 日表示，雖然 5G 手機市場趨勢沒變，但預期中國將出現潛在對手，加上產品平均單價 (ASP) 下滑，恐影響部分廠商生存空間。雙鴻在提升自動化、壓低成本下，市占率仍可維持 3-4 成。

林育申表示，中國政府積極布建 5G 基礎建設，加上中國、韓國品牌廠下半年訂單都是 5G 手機，儘管有疫情干擾，但預期整體 5G 手機市場需求仍相當強勁。

林育申指出，去年開始已有中國散熱廠少量出貨熱板，預期下半年將出現一至二家對手，加上熱板 ASP 價格已降至 1.5 美元，預期未來可能會再掉 10%，勢必擠壓既有廠商生存空間，整體市場競爭將更趨激烈。

林育申認為，已提升產線自動化設備比重，藉此提高效率與良率，並逐步降低成本，預期市占率仍可維持 3-4 成。

產能方面，林育申表示，雙鴻分別在中國昆山、廣州、重慶與合肥等地設有廠房，目標本季熱板月產能可達 1000 萬片，此外，美系資料中心客戶想分散供應鏈，雙鴻也預計斥 1000 萬美元設泰國新廠，明年啟動量產。

雙鴻近年也佈局車用散熱模組，林育申指出，車用散熱模組可包括電池、車用絕緣柵雙極電晶體 (IGBT)、AI 自駕系統，雙鴻主攻 AI 自架系統中的 CPU、備援系統等，已接觸美系、歐系客戶，預計明年會開始有營收貢獻。