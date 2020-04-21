〈房屋稅開徵〉疫情重創 全台共1365家業者申請減徵 稅額逾6000萬元

房屋稅將在 5 月 1 日開徵，財政部賦稅署今 (21) 日表示，營利事業或旅館業受疫情影響者，可向地方稽徵機關申請部分樓層停用，以適用較低的稅率，據統計，今年共有 1365 家業者受疫情影響申請減徵房屋，減徵稅額估計約超過 6000 萬元以上。

新冠肺炎疫情重挫觀光業，部分飯店或公司受疫情影響，索性關閉部分未營業樓層降低營業成本，桃園市政府地方稅務局局長姚世昌表示，業者如果受疫情影響而關閉部分樓層，可向地方稅捐稽徵處申請「關閉樓層非住家非營業用」，以較低稅率繳納房屋稅。

姚世昌表示，業者如果申請「非住家或非營業用」，房屋稅率可從 3% 降至 2%，可降低三分之一稅率負擔。

根據賦稅署統計，目前全國共 476 家飯店、889 家營利事業，合計共 1365 家業者申請房屋稅減免，其中光是飯店減徵稅額就高達 5643 萬元，合計共減徵 6087 萬元。

進一步觀察各縣市申請減徵狀況，申請減徵件數前三名依序為台北市、屏東縣與澎湖縣；減徵金額前三名分為台北市、高雄市與桃園市。

其中台北市申請減徵家數、稅額高居全國之冠，減徵家數共 355 家、減徵稅額 3510 萬元，高雄市申請減徵件數 67 件，但減徵金額卻高達 722 萬元。