需求弱衝擊面板廠營運 台廠積極備戰

隨著疫情衝擊終端需求，分析師預期，韓兩大面板廠三星、LG 第 1 季財報拉警報，台面板廠也不樂觀，首季營運恐延續去年第四季持續虧損，在需求未見明朗前，台驅動 IC 廠將持續提升非驅動 IC 比重，並強化優化成本結構等方式，平衡面板景氣不佳的影響。

據外電報導指出，分析師表示，全球經濟遭疫情衝擊，包括智慧型手機、電視需求急遽下降，歐美各國也在 3 月後陸續關閉實體門市，拖累銷售動能，造成韓國兩大面板製造商第 1 季業績疲軟。

台面板雙虎友達與群創第四季營運持續虧損，反映營收規模縮水及面板報價下跌的壓力，今年原本業者期待的東京奧運，日本官方最後也決定停辦，再加上新冠肺炎衝擊全球需求，面板景氣持續探底，連帶加大台驅動 IC 廠營運壓力。

外資先前認為，今年台驅動 IC 業者，受智慧型手機買氣降低、東京奧運延期，衝擊面板需求下滑，估第 2 季起將有訂單削減的可能性，今年各家營運恐有壓。

觀察台廠表現，聯詠、敦泰第 1 季業績繳出亮麗成績，受惠 SoC 需求優預期、客戶端市占率增加，營收分創歷史新高與兩年半來新高，不過法人認為，IC 設計廠因處半導體最上游，第 1 季業績仍未反映疫情後的需求下滑。

時序進入第 2 季，各家營收展望進入觀察期，下半年若手機、電視需求持續低迷，晶圓代工產能緊張局勢趨緩下，將進一步限縮各廠獲利空間，台廠勢必將強化提高非驅動 IC 比重、樽節成本開支等，降低受到面板景氣不佳的壓力。