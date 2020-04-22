全球最大原油ETF USO 轉換為封閉式基金

由於全球石油需求量萎縮，造成石油供給過剩及原油倉儲空間不足，導致 WTI 原油期貨價格於近日來重挫，WTI 5 月合約價於週一 (20 日) 暴跌至負價，且全球最大的原油 ETF：美國原油基金 (USO)，亦於週二 (21 日) 美股盤前交易下跌超過 20%。

USO 股價日 k 線圖

由於 USO 已於 5 月 WTI 合約到期日之前二週轉倉，故目前 USO 主要持倉為 WTI 6 月期貨合約，比重高達 30%，WTI 6 月合約價於週二 (21 日) 盤中一度暴跌 42% 至每桶 11.89 美元後收斂，並於台北時間週三 (22 日) 凌晨 0 時許，下跌 33.53%，報每桶 13.58 美元。

WTI 6 月期貨價格 15 分鐘 k 線圖

油價的重挫導致 USO 價格波動劇烈，根據 FactSet 數據顯示，自今年以來，USO 的價格已下跌超過 76%，故 ETF 價格的暴跌吸引了有意逢低進場的散戶投資人，

ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，週一 (20 日) 流入 USO 的資金便高達 5.6 億美元，促使該基金的管理規模 (AUM) 攀升至 41 億美元，創下歷史新高，且即將觸及在外流通股數的規定上限。

USO 基金管理規模 (AUM)(圖：Zero Hedge)

由於 USO 即將達到流通股數上限，因此，負責管理 USO 的美國商品基金 (USCF) 於週一 (20 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 8-K 文件，USO 宣佈將暫停該基金的新購買交易，並停止新股數的發行，換言之，該基金將被轉換為封閉式基金。

根據該文件，目前 USO 已發行所有的註冊股數，並向 SEC 額外申請註冊 40 億股新股，但尚未生效，因此，在新股的註冊發行生效之前，USCF 將暫停對於 USO 的新購買交易，但對於該基金的贖回交易、以及於紐約證交所的交易皆不受影響。