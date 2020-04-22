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美參議院通過 4840 億美元救助法案 川普下步推基礎建設法案

鉅亨網編譯羅昀玫
美參議院通過 4840 億美元救助法案 川普下步推基礎建設法案。(圖片：AFP)
美參議院通過 4840 億美元救助法案 川普下步推基礎建設法案。(圖片：AFP)
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美國參議院週二 (21 日) 通過 4840 億美元救助法案，目前已送交眾議院表決，預期最快於本週四批准，與此同時，美國總統川普透露，美政府下步將討論基礎建設等多項法案。

這項高達 4840 億美元救助法案，將紓困小型企業、提供醫院補助、以及擴大檢測的資金，成為目前四項新冠刺激法案中的規模第二大的法案。

美國政府於 3 月下旬通過史上最大規模的 2.2 兆美元刺激法案，以減緩新冠帶來的經濟衝擊，但紓困中小企業 3490 億美元的限額已全數耗盡，4840 億美元救助法案為小企業貸款 (薪資保護貸款計畫；PPP) 追加 3100 億美元資金。

同時，該法案還為小貸款機構提撥 600 億美元、750 億美元用於醫院援助、250 億美元為新冠病毒檢測資金。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在投票前發表談話，這項法案是有效且具包容性的，處理了優先解決的事項，例如醫院和檢測資金。

參議院週二表決通過後，眾議院最快將本週四就該法案進行投票。

川普表示：「我敦促眾議院通過該法案，我想他們很快會對該法案進行表決，展現巨大的支持。」

美國國會批准新冠救濟法案後，可能會通過一項或多項其他法案，諸如早前的基礎建設法案，以拯救美國經濟。

(圖片：川普推特)
(圖片：川普推特)

川普推文敦促參眾兩院通過 4840 億美元救助法案之餘，還透露美國政府將開始討論新的財政救助法案。

川普稱：「州政府和地方政府需要對橋樑、隧道、寬頻等基礎建設注資，為餐飲娛樂、體育提供稅收優惠，並減免薪資所得稅，以促進美國經濟成長。」